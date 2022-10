Nina Sterckx heeft deze week nog maar eens haar statuut van wereldtopper kracht bijgezet. De 20-jarige gewichthefster uit Laarne won het EK voor junioren in Albanië in de klasse tot 55 kilogram. Dat deed ze overigens met twee wereldrecords. Het was haar laatste wedstrijd als junior, maar wat voor een. Nu gaat de focus helemaal naar de senioren, met de Olympische Spelen in Parijs in het achterhoofd.