Nieuws Jan Verheyen over overlijden William Massart: "Samen naar Red Sandra gekeken en intens gehuild"

Ik heb helaas ook nog triest nieuws uit Temse. William Massart, de vader van Sandra Massart, is overleden. Sandra is het ongeneeslijke zieke meisje waarvoor heel veel mensen in Vlaanderen geld inzamelden om haar te genezen. Maar ze kreeg het experimentele geneesmiddel niet. Het leven van haar vader William stond helemaal in het teken van de redding van zijn dochter. Het meisje bleef dankzij stamceltherapie in leven tot eind 2016. Een paar jaar later werd ook William ziek. En ook hij heeft de strijd vorige vrijdag verloren. Over het leven van Sandra komt er binnenkort een film uit, Red Sandra. Regisseur Jan Verheyen en zijn vrouw werkten daarvoor 5 jaar lang intens samen met William.