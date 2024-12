De politiezone Erpe-Mere/Lede heeft een nieuwe korpschef. Gisteren heeft Jan Van de Vreken de eed afgelegd. Hij deed dat in het bijzijn van de twee burgemeesters. Van de Vreken is 54 jaar oud en werkt al 30 jaar voor de politie. Hij was eerder ook al korpschef in de politiezone Klein-Brabant. In de zone Erpe-Mere/Lede krijgt hij de leiding over zo'n 90 mensen.