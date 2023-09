Jan Loos (Welkom Wolf): dode koe in Waasmunster eerder slachtoffer van hond of van prikkeldraad

Bij een nachtelijke zwempartij in de Hamput in Waasmunster is afgelopen nacht een jongeman overleden. Rond middernacht trok een groepje vrienden naar de Hamput in Waasmunster, in de Hamstraat. Door het warme weer zochten ze verkoeling in het water. Een jongeman ging als eerste in het water en kwam niet meer boven. Zijn vrienden sloegen onmiddellijk alarm. De hulpdiensten snelden massaal ter plaatse. Met een ladderwagen en zoeklichten werd van bovenaf gezocht naar het slachtoffer. Niet veel later werd het lichaam opgemerkt op de bodem, vlakbij de kant, op enkele meters diepte. Duikers konden de jongeman uit het water halen waarna de reanimatie werd gestart, maar tevergeefs. Naar alle waarschijnlijkheid kreeg het slachtoffer af te rekenen met een thermoshock toen hij in het diepere, veel koudere water terechtkwam. De dienst slachtofferhulp kwam ter plaatse om de vrienden bij te staan.