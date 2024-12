Jan Holvoet uit Melsele toont indrukwekkende kerstkribbencollectie in Hamme

Deze nacht en morgenvroeg is het uitkijken naar de pakjes van de Sint, maar in Hamme zijn ze al volop in de kerstsfeer. Melselenaar Jan Holvoet is daar al bezig met het opstellen van zijn indrukwekkende verzameling van kerststallen. Zaterdag opent de tentoonstelling in de molen van Mariman in Hamme. Meer dan honderd unieke kerstkribben, -stalletjes en -beeldjes zullen er te zien zijn, een verzameling van over de hele wereld.