In Dendermonde is de zomer gisterenavond feestelijk van start gegaan. Meer dan 2000 man zakte af naar de Grote Markt voor 'Dendermonde Viert'. Een vierdaags feest naar aanleiding van de Vlaamse feestdag. Nog tot nu zondag is er van alles te doen in het centrum van de Beiaardstad. En daarna is het een hele zomer lang aftellen naar het echte hoogtepunt van het jaar voor Dendermonde, Katuit.