Jan De Nul installeert allereerste turbine op zee in Frankrijk

Het hefschip Vole au vent van de Aalsterse offshorebedrijf Jan De Nul is in Frankrijk gestart met het transport en de installatie van windturbines in de Golf van Biskaje. Na 5 weken van onderhoud en projectvoorbereidingen in de haven van Oostende is de Vole au vent vertrokken naar Saint-Nazaire. In totaal zullen er daar, op zo'n 12 kilometer van de kust, 80 turbines worden geïnstalleerd. Het gaat om het allereerste offshore windmolenpark in Franse wateren. Het energiepark zal kunnen voorzien in een vijfde, of 20% van de elektriciteitsbehoefte van het Franse departement Loire-Atlantique. De windmolens moeten Frankrijk ook helpen om tegen 2030, 40% hernieuwbare energie te produceren, en tegen 2050 koolstofneutraal te worden.