Bij een groothandel in verf en verfbenodigdheden in de Pachtgoedstraat in Temse is op oudejaarsavond een zware brand uitgebroken. Het vuur werd rond 22u ontdekt door een mobiele patrouille van de beveiligingsfirma Securitas. Toen de bewakingsagent het bedrijf wou binnen gaan voor een controle stootte hij op een muur van rook. In het bedrijf waren heel wat brandbare en ook giftige producten aanwezig. Daarom rukte de hulpverleningszone Waasland onmiddellijk met de zware middelen uit. Bij aankomst was de brand al uitslaand en steeg er een dikke rookpluim op boven het bedrijf. Door het snelle optreden van de brandweer en de goede compartimentering van het gebouw bleef de brand gelukkig wel beperkt tot één deel van het bedrijf, maar de schade in dat deel is wel groot. De rest van het gebouw kon grotendeels gevrijwaard worden. Het vuur ontstond aan een grote hydraulische verfmengmachine. De oorzaak wordt nog onderzocht.