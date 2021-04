De organisatie van de Lokerse Feesten hoopt op een coronaveilige editie deze zomer, op dezelfde locatie en hetzelfde tijdstip, namelijk van 30 juli tot 8 augustus. "Wij gaan er alles aan doen om een festival te organiseren," zegt voorzitter Timothy Heyninck in een interview met TV Oost Nieuws. "We mikken op dezelfde sfeer en dezelfde kwaliteit." Mogelijk zullen er vooral of uitsluitend Belgische bands zijn. Hoe de organisatoren hun terrein zullen opdelen en hoeveel publiek er toegelaten zal worden op de Grote Kaai, hangt af van de geldende coronamaatregelen deze zomer. "Belangrijke voorwaarde is dat de Vlaamse regering ons in dit crisisjaar financieel wil ondersteunen," aldus Heyninck. "Dat gaat om ruim 100.000 euro die onze begroting nodig heeft om sluitend te zijn dit jaar."