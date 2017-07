Media en Cultuur Jamie Lidell maakt affiche Lokerse Feesten compleet

En nu is het uitkijken naar de Lokerse Feesten. Het programma van het tiendaagse stadsfestival is intussen compleet. Het laatste plekje op de affiche is gereserveerd voor Jamie Lidell. Samen met zijn band The Royal Pharaohs zal hij de Lokerse Grote Kaai op 10 augustus omtoveren in een funky dansvloer. Diezelfde avond staan ook onder andere Mark Ronson en de Antwerpse Coely op het programma. De 43ste editie van de Lokerse Feesten vindt plaats van vrijdag 4 tot en met zondag 13 augustus.