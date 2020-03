Ook voor profsporters zijn het best wel vervelende tijden. Trainen in groep mag niet, fitnesszaken en andere sportzalen zijn allemaal gesloten. Er is ook niemand die weet naar welke datum of wedstrijd hij of zij moet toewerken. En dus zit er voor velen niets anders op dan wat te gaan lopen of fietsen en thuis wat krachtoefeningen te doen. Dat is ook wat Daam Foulon doet. Hij is verdediger bij Waasland-Beveren.