Jachthaven Doel krijgt grondige renovatie

De Vlaamse Waterweg gaat ook de jachthaven in Doel renoveren. U weet het, sinds Doel niet langer moet verdwijnen om plaats te maken voor de uitbreiding van de Waaslandhaven, werken de gemeente en diverse diensten aan de heropbouw van het Scheldedorp. De renovatie van de jachthaven van Doel is één van de maatregelen die deel uitmaken van dat verbond. Om functioneel en ook veilig te blijven moet de infrastructuur hier dringend worden vernieuwd. De werken starten op 7 augustus. De aanwezige jachten zullen tijdens de werken tijdelijk naar een andere jachthaven verhuizen. Volgens de huidige planning wordt de jachthaven afgesloten tot eind 2025. Nadien vinden er nog baggerwerken plaats in de spuikom en die werken zullen zijn afgerond in juni 2026.