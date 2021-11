Jaarmarkt toch geen goed idee? Aantal besmettingen in Sint-Lievens-Houtem zeer hoog

En ook in Lokeren blijft het aantal nieuwe besmettingen snel toenemen, zo snel dat de stad ingrijpt en enkele evenementen afblaast. De aankomst van Sinterklaas van dit weekend gaat niet door, en ook de kerstmarkt en nieuwjaarsreceptie worden geannuleerd. De stad schrapt ook de traditionele nieuwjaarsreceptie op de Grote Markt. De evenementen op een veilige manier organiseren, met de nieuwe maatregelen, is praktisch niet haalbaar, zegt de burgemeester. Hij grijpt in , want de coronasituatie in Lokeren is onrustwekkend. Volgens de cijfers van Sciensano werden er in de stad de afgelopen twee weken net geen 500 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld.