In Sint-Lievens-Houtem staat vandaag en morgen alles in het teken van de historische jaarmarkt. Traditioneel is de enorme veemarkt en de paardenkeuring de grote publiekstrekker. Maar ook de feesttent op het marktplein lokt telkens weer een massa volk. Daar kunnen bezoekers kennis maken met lekkernijen uit gastland Nederland. Deze middag was het er dan ook gezellig druk.