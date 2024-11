Jaarlijkse herdenking slachtoffers van Bende van Nijvel aan Delhaize in Aalst: "Er zijn meer vragen dan antwoorden"

In 1985 vond aan de Delhaize in Aalst een van de meest gewelddadige aanslagen plaats van de Bende van Nijvel. Bij een schietpartij kwamen daar acht mensen om het leven. Elk jaar wordt de aanslag herdacht. Voor de tweede keer vindt die jaarlijkse herdenking plaats aan de Delhaize in Aalst. Sinds vorig jaar is er daar een gedenkmonument geplaatst. Een honderdtal mensen waren er bij, waaronder heel wat familieleden van slachtoffers.