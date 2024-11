Jaarlijkse herdenking slachtoffers Bende van Nijvel in Aalst: "Vandaag is de begrafenis, want men gaat niet meer zoeken"

Deze voormiddag heeft in Aalst de jaarlijkse herdenking plaatsgevonden voor de slachtoffers van de Bende van Nijvel. Op 9 november 1985, exact 39 jaar geleden, pleegde de Bende een aanslag op de Delhaize in Aalst. David Van de Steen verloor daarbij z'n ouders en zus. Hij was vandaag niet aanwezig, maar z'n advocaat Jef Vermassen wel. Morgenavond meer in het TV Oost Nieuws om 18.30 u.