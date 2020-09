Sport Iserbyt wint met sprekend gemak verldritopener in Lokeren

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

In het veldrijden heeft Eli Iserbyt de Rapencross in Lokeren op z'n naam geschreven. Dat is de opener van het nieuwe veldritseizoen. Door corona was dat wel een speciale cross. Want geen toeschouwers of VIPS langs de zijkant. Modder was er wel, veel zelfs, en een snelle West-Vlaming als winnaar.