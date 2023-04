Nina Sterckx uit Laarne heeft zonet zilver gepakt op het EK Gewichtheffen in de Armeense hoofdstad Yerevan. In de 'snatch' kan ze 93 kilo in een keer boven het hoofd trekken. En in de 'clean and jerk' heft ze 116 kilogram. Daarmee pakt de 20-jarige gewichthefster de zilveren medaille in de categorie onder 59 kilogram, met een totaal van 209 kilo. De overwinning is voor de Oekraïense Kamila Konotop. Ook het brons is voor een andere Oekraïense.