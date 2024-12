Is reclame van 'Wil jij het ook zo fris?' vrouwonvriendelijk? JEP onderzoekt klacht

Een reclame van een bedrijf uit Dendermonde zorgt voor commotie. Op de affiche staan twee citroenen, maar wie snel of niet goed genoeg kijkt, zou wel eens twee borsten kunnen zien. Het is grappig bedoeld, maar een vrouw die de reclame zag, denkt daar anders over. Ze heeft een klacht ingediend wegens vrouwonvriendelijk en suggestief. Het JEP, de Jury voor Ethische Praktijken in de reclamewereld, onderzoekt nu of de afbeelding kwetsend is. De eigenaar van het airco- en koelingsbedrijf begrijpt het niet, en vindt het helemaal niet vrouwonvriendelijk. Hij is dan ook niet van plan om de reclame weg te halen.