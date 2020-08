Beveren heeft er een Belgisch kampioene bij. Merel Maes pakte gisteren goud in het hoogspringen op het BK Atletiek. Ze verbeterde ook het Belgisch record in haar leeftijdscategorie. Merel is amper 15, maar ze springt nu al hoger dan al haar concurrenten. En toen Tia Hellebaut 15 was, sprong ze lang niet zo hoog als Merel. Er wacht Merel dus een veelbelovende toekomst.