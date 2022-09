Is Mbokani nog altijd onderweg naar Beveren, of heeft hij de afrit Molenbeek genomen?

En dan zijn we bij het sportnieuws aanbeland. Er is nog altijd geen duidelijkheid of Dieumerci Mbokani dit seizoen voor SK Beveren zal voetballen. De voormalige spits van onder meer Anderlecht, Standard en Antwerp zou op het punt staan om een contract te tekenen op de Freethiel. Maar witte rook is er nog altijd niet. Daarop is het nog een week wachten, zei trainer Wim De Decker vandaag op de wekelijkse persconferentie. Mbokani is al een tijdje in beeld bij SK Beveren, maar ook concurrent RWDM en eersteklasser Seraing liggen op de loer.