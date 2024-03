Is mattenwei de toekomst voor mattenboerinnen?

Er is een foto opgedoken van een vrouw die met haar buggy een gesloten spooroverweg in Wetteren oversteekt. Dat gebeurde in de Wetterstraat. Wanneer het incident zich afspeelde is niet duidelijk, maar een getuige vertelt aan Het Laatste Nieuws dat enkele seconden later een trein al voorbij raasde. Spoorlopen blijft levensgevaarlijk. Vorig jaar kreeg Infrabel maar liefst 623 meldingen binnen van spoorlopers. Er gebeurden ook 31 ongevallen. In onze provincie vielen daarbij twee doden en één zwaargewonde.Foto: Het Laatste Nieuws