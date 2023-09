Is Guillaume Gillet morgen de nieuwe trainer van Eendracht Aalst?

Bij Eendracht Aalst hebben de nieuwe Turkse eigenaars van de club zich eindelijk officieel voorgesteld. Ulas Ortakaya en Yüksel Demir zullen voortaan de club leiden. Tülin Sönmez, die eerst in the picture was als voorzitster van zwart-wit, wordt de voorzitster bij de vrouwen- en de jeugdploeg. Over het recente ontslag van trainer en clubicoon Carl De Geyseleer wil het bestuur pas volgende week communiceren. Ook op nieuws over een mogelijk opvolger, is het dus nog wachten. Maar Eendracht Aalst start met de nodige ambitie aan dit seizoen. Al moest het vanmiddag wel een nederlaag slikken tegen Mandel United. In eigen huis werd het 1-2.