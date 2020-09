Ik moet u niet vertellen dat het verspreiden van intieme foto's van iemand anders zonder toestemming verregaande gevolgen kan hebben. Daar kan Sandra Spitaels uit Appelterre over meepraten. Haar 15-jarige zoon Glenn stapte uit het leven nadat een naaktfoto van hem online werd gegooid. Sinds die dag zet Sandra haar in om het taboe rond sexting te doorbreken. Ze wil voorkomen dat ook andere mensen hun leven op deze manier verwoest wordt. Want ze is ervan overtuigd, zonder die ene naaktfoto die ongevraagd gedeeld werd, had haar zoon nu nog geleefd.