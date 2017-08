De politie van de zone Waasland-Noord is een onderzoek gestart naar een mogelijke kinderlokker in Kallo. Dat is een deelgemeente van Beveren. Gisteravond probeerde een man een jongen in zijn auto te lokken in de Jan Frans Faveletstraat. De man vluchtte weg toen de jongen niet op zijn verzoek wou ingaan. De politie neemt de zaak ernstig, maar is de man voorlopig nog niet op het spoor. De man zou zich verplaatsen in een grijze Citroën.