Is de dood van Celio al vergeten? Bestuur Aalst stelt verbod zwaar verkeer weer uit

Het ziet ernaar uit dat het verbod op zware vrachtwagens in het centrum van Aalst op de lange baan wordt geschoven. De stad wil een tonnageverbod invoeren vlak voor en na schooltijd. Die maatregel moest er komen na de dood van Celio. De jongen van 11 overleed begin december toen hij op weg was naar school. Hij werd aangereden door een vrachtwagen aan de fabriek van Tereos in de binnenstad. Maar, een half jaar later is er van dat verbod nog altijd niets van in huis gekomen. En het gaat minstens nog tot het einde van dit jaar duren. Tot grote ergernis van de Groenen in Aalst.