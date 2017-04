Inzamelpunt voor restafval en PMD voor vrachtwagenbestuurders in Lokeren

We weten meer over de daders die zware vernielingen hebben aangebracht in een Turks ontmoetingshuis in Zele. Het zijn minderjarigen van amper 13 tot 15 jaar, volgens politieonderzoek. Burgemeester Patrick Poppe hoopt dat de jeugdrechtbank de jongeren zware straffen oplegt. De vandalen zijn aanhangers van Erdogan. Het ontmoetingshuis is een verzamelplaats voor Turken van de Gülen beweging.