De speurders zijn daar dus de hele dag in de weer geweest. Van 's ochtends half acht tot half vijf deze avond. De twee verdachten, Dave De Kock en zijn vriendin Romy, hebben vandaag aan de speurders getoond hoe de jongen om het leven is gekomen. Eerst was De Kock aan de beurt. Dan was het aan de vriendin. De reconstructie vond plaats in het appartement van de vriendin . in Sint-Gillis-Waas. Het parket gaat ervan uit dat de kleuter daar stierf, toen hij bij het koppel logeerde. Heel de buurt bleef een hele dag lang hermetisch afgesloten.