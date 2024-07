Inwoners van Beveren, Lokeren, Sint-Niklaas, Waasmunster en Zwijndrecht kunnen vanaf nu beroep doen op de tegeltaxi

Wie in grote delen van het Waasland thuis tegels, klinkers of kasseien verwijdert om grond buiten te ontharden, die kan die stenen nu laten ophalen door de tegeltaxi. Het gemeentelijk samenwerkingsverband Interwaas wil mensen op deze manier aanmoedigen om tegels om te ruilen voor groen. Ook in andere gemeenten in de regio kunnen mensen al een beroep doen op zo'n tegeltaxi. Aanleiding ervoor is het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen. Daarin worden gemeenten uitgedaagd om zoveel mogelijk grond te ontharden. Om daarmee te helpen, kunnen nu ook de inwoners van Beveren, Lokeren, Sint-Niklaas, Waasmunster en Zwijndrecht gratis beroep doen op deze dienst.