Inwoners van Beveren hoeven zich geen zorgen te maken over grondvervuiling in Zwijdrecht

In Zwijndrecht zijn verhoogde concentraties van de schadelijke chemische stof PFOS in de bodem waargenomen. Het gemeentebestuur is bezorgd over de grondvervuiling van het bedrijf 3M, maar in de buurgemeente Beveren hoeven de inwoners zich op dit moment geen zorgen te maken. Dat zegt schepen van Milieu Filip Kegels. Er zou geen gevaar zijn voor de volkgezondheid. De gemeente Beveren is wel van plan om verhoogd toezicht houden en de resultaten van het onderzoek naar de bodemvervuiling op te vragen.