Inwoners Melsele, Kallo en Kruibeke kunnen zich vanaf vandaag melden om hun bloed te laten controleren op PFAS

Oud-burgemeester van Berlare, Jan Willy Van Sande, is overleden. Dertig jaar lang droeg de christendemocraat de burgemeesterssjerp in de gemeente. In 2006 moest hij de fakkel doorgeven aan de Karel De Gucht van Open Vld, die titelvoerend burgemeester werd. In de praktijk was het huidig burgemeester Katja Gabriëls die de honneurs mocht waarnemen. Zij was toen 31, haar voorganger 74. Van Sande heeft Berlare gekneed tot de moderne gemeente die ze nu is, klinkt het binnen zijn partij.