Inwoners Melsele: "Doe iets aan die vrachtwagens"

De inwoners van Melsele zijn het vele vrachtverkeer in hun gemeente beu. Vooral in de Schoolstraat is het de laatste maanden niet meer te doen. Het was er de laatste tijd al druk, maar door de mobiliteitsproblemen op de snelwegen is het onhoudbaar geworden. Tegenwoordig staat het verkeer in Melsele zo goed als elk moment van de dag stil. Met in de files, abnormaal veel vrachtwagens, die er eigenlijk niet moeten zijn.