Inwoners Erembodegem denken mee over toekomst stationsbuurt

Ik moet het TV Oost Nieuws beginnen met een kwalijke trend in Aalst. In deelgemeente Erembodegem heeft de politie de voorbije weken bijna dagelijks sluikstorters betrapt. Het gaat soms over acht gevallen per week. Vooral de Broeder De Zwaeflaan blijft een populaire plaats om groot afval te dumpen. Ook dit weekend was het weer zover. De stad bekijkt nu of één van haar mobiele camera's hier een oplossing kan bieden, in afwachting van een debat over een mogelijke verhoging van de boetes.