Inwoners en scholen uit Kruibeke en Zwijndrecht kunnen vanaf 1 juli aan een gunstig tarief zwemmen in Lago De Meerminnen in Beveren

En we blijven nog even in Beveren, maar dan voor het zwembad. Want de inwoners van Kruibeke en Zwijndrecht kunnen er vanaf 1 juli terecht aan een lager tarief. Beverse scholen en inwoners genieten al langer van een voordeliger tarief voor het subtropisch zwembad Lago De Meerminnen. Een inwoner van Beveren betaalt 12,50 euro voor een ticket, een niet-inwoner kan komen zwemmen voor net geen 15 euro. Met de fusie in zicht vind het gemeentebestuur het logisch dat iedere inwoner van de fusiegemeente van die korting gebruik kan maken. Om dit te bekostigen, voorziet de gemeente voor dit jaar een extra toelage van 35.000 euro aan zwembad De Meerminnen.