Inwoner Lede dient klacht in bij Binnenlands Bestuur, omdat burgervragen worden afgeschaft

Een inwoner van Lede heeft een klacht ingediend bij Binnenlands Bestuur. Hij vindt het niet kunnen dat inwoners geen vragen meer kunnen stellen aan de gemeenteraad. Drie jaar geleden werden de burgervragen ingevoerd, maar nu wordt het idee weer afgevoerd. Dat komt omdat de meeste vragen van dezelfde inwoner kwamen, en die man is verbonden aan Open Lede, een politieke partij in de gemeente. Van de in totaal 50 vragen, stelde hij er 40. Het gemeentebestuur vindt dus dat het moment misbruikt werd, en zegt dat er ook nog andere manier zijn voor burgers om hun stem te laten horen. De vragensteller zelf, de lokale partijvoorzitter van Open Lede, betreurt de beslissing.