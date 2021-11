Invoering coronapas doet vaccin-weigeraars toch overstag gaan, en die zijn niet altijd even geduldig

Eén week later dan Brussel en Wallonië kleurt nu ook Vlaanderen donkerrood op de Europese coronakaart. Dat wil zeggen dat er op twee weken tijd zeker 500 besmettingen zijn vastgesteld per 100.000 inwoners. Dat reflecteert zich ook in het aantal ziekenhuisopnames in onze streek. In totaal stijgt het aantal opgenomen coronapatiënten met 9, en overschrijden we de kaap van 100 patiënten op de Covid-afdelingen. De grootste stijging zien we in de Aalsterse ziekenhuizen, met 5 patiënten meer dan gisteren. In het AZ Nikolaas blijft hun aantal gelijk. Maar ook in het AZ Sint-Blasius en in het AZ Sint-Elisabeth stijgt het aantal opnames.