Investeringen in waterbufferzones werken, woningen blijven gevrijwaard

De nooddijk in Wichelen heeft gewerkt. En maar goed ook, want het was daar gisterochtend kantje boordje. En dat mag u heel letterlijk nemen. Want door de vele regen van de afgelopen dagen stond het water van de Schelde op 1 centimeter van de dijkrand. Dat kwam ook omdat de oude dijk gedeeltelijk was afgegraven. Er komt namelijk een nieuwe dijk. Onmiddellijk richtte de burgemeester een crisiscel op en werd de gemeentelijke noodfase afgekondigd. En dat kwam dus geen moment te vroeg. Want ook het waterpeil van de Bosbeek, die in de Schelde uitmondt, had intussen zijn alarmpeil bereikt.