Investering van 1,3 miljoen euro goedgekeurd door de Provincieraad voor de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied in Outer

Het bestek voor de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied in Outer, bij Ninove, is goedgekeurd. Dat meldt provincieraadslid voor Open Vld Tania De Jonge, die ook gemeenteraadslid en voormalig burgemeester is van Ninove. De Provincieraad keurde een investering van 1,3 miljoen euro goed voor het project. Het gecontroleerde overstromingsgebied moet een structurele oplossing bieden voor wateroverlast. De overstromingen van januari vorig jaar maakten de kwetsbaarheden opnieuw duidelijk, aldus De Jonge. Als het project volgens plan verloopt, zou de overlast in de toekomst verleden tijd moeten zijn.