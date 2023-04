En het toerisme zit na enkele moeilijke coronajaren terug in de lift in onze provincie. Zo waren er vorig jaar in 2022 12% méér verblijfstoeristen dan in 2019, het jaar voor de coronacrisis. Voor dit jaar zijn onder andere de Kastelenroute langs de Schelde, het vernieuwde wandel- en fietsenknooppunt rond het Donkmeer en de Kalkense Meersen dé trekpleisters in onze regio.