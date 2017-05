Nieuws Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie, politie doet mee

U heeft het waarschijnlijk zelf al gemerkt bij u in de buurt: in bijna alle gemeenten in Vlaanderen hangt vandaag de regenboogvlag uit. Dat komt omdat 17 mei de internationale dag tegen homo-en-transfobie is. In Denderleeuw en Haaltert gaan ze echter een stapje verder: daar toont ook de politiezone zich vandaag solidair met de holebi's en transgenders.