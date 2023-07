Internationaal volkskunstenfestival Drieskes Kerremes gaat van start in Sint-Gillis-Waas

Het was gisteravond Ninove boven op de Gentse Feesten. Ninovieters Bram en Lennert stonden zorgden voor een feestje op het Sint-Baafsplein. En als top of the bill hadden ze ook voor een special guest gezorgd. De ex-Rode Duivel liet zien dat hij van vele markten thuis is, en dat hij een aardig stukje kan zingen. Tot groot plezier van een volgelopen plein zong hij nummers van Clouseau, en met deze hit van Pearl Jam bewijst Sonck dat hij een rasentertainer is. Het zou ons niet verbazen mochten we hem volgend seizoen in The Masked Singer zien opduiken.