Internationaal befaamd alzheimerspecialist Bart De Strooper wordt allereerste ereburger van Buggenhout

Professor Bart De Strooper is de eerste ereburger van Buggenhout. Hij is professor en onderzoeker aan de KU Leuven en de universiteit van Londen. Maar hij is vooral een wereldautoriteit op vlak van Alzheimeronderzoek. De Strooper groeide op in de bosgemeente en voetbalde voor Eendracht Opstal. Hij danste ook bij Volksdansgroep De Bosuilen. Voor zijn studies en onderzoek is hij verhuisd naar Leuven. Zijn levensdoel is om Alzheimer te kunnen behandelen voor er symptomen optreden.