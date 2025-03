Interieurketen Casa vraagt faillissement aan, zes winkels in onze regio getroffen

Interieurketen Casa heeft het faillissement aangevraagd. 63 winkels, waarvan 6 in onze regio, zullen moeten sluiten. Meer dan 500 jobs zijn bedreigd. Bij ons gaat het om de winkels in Sint-Niklaas, Aalst, Dendermonde, Geraardsbergen, Ninove en hier aan de Zuidlaan in Wetteren. Het faillissement komt niet onverwacht. De Casa-groep zit al langer in slechte papieren. In elke winkel hangt er boodschap van Casa aan de voordeur om klanten te informeren. De curatoren gaan nu op zoek naar een mogelijke overnemer om misschien nog een deel van de winkels te redden.