Interieurketen Casa vraagt faillissement aan: zes vestigingen in onze regio sluiten

Interieurketen Casa heeft het faillissement aangevraagd. Het bedrijf zat al langer in moeilijke financiële papieren en kan nu zijn schulden niet meer betalen. Casa heeft nog extra financiële middelen gezocht en had gesprekken met 12 partijen daarover, maar geen enkele partij bleek uiteindelijk in te willen gaan op een van de mogelijke doorstartscenario's. Alle winkels moeten nu de deuren sluiten. In onze regio gaat het over de vestigingen in Aalst, Wetteren, Dendermonde, Ninove, Geraardsbergen en Sint-Niklaas.