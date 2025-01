Intercommunale DDS en Ligo gaan digitale achterstand van gedetineerden wegwerken

Gedetineerden in de gevangenis van Dendermonde mogen voortaan een communicatieplatform gebruiken om binnen de gevangenismuren hun digitale vaardigheden verder op te krikken. Dat moet hun terugkeer naar de samenleving bevorderen. Het is een project van intercommunale DDS. Die werkt hiervoor samen met onderwijspartner Ligo, dat is het Centrum voor Basiseducatie dat vooral kort- en laaggeschoolden helpt. Het intern dienstenplatform heet 'JustFromCell'. Het is al in gebruik genomen in 22 gevangenissen. Het wordt nu al gebruikt door zo'n 7.000 gevangenen. En nu dus ook in de gevangenis van Dendermonde.