Interactieve les over 'killers in het verkeer' moet aantal letselongevallen naar omlaag halen

Te snel rijden, afleiding achter het stuur, zoals gsm'en, geen gordel dragen en rijden onder invloed van alcohol of drugs. Dat zijn de grootste killers in het verkeer. In Dendermonde waren er in 2022 178 letselongevallen. En dat cijfer moet naar omlaag. Om vooral de jeugd te sensibiliseren, krijgen de laatstejaars van alle middelbare scholen in Dendermonde vandaag en morgen een les van de politie. Daar maken in totaal zo'n 1000 leerlingen op een interactieve manier kennis met die killers in het verkeer.