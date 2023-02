Interactief belevingsparcours in kasteel Wissekerke in Bazel is klaar voor start in maart

Vandaag is de Week van de Belgische Muziek gestart. Dat is een initiatief van VRT en VI.BE om de muziek te vieren die in België wordt gemaakt. Radiozender Studio Brussel zendt daarom een week lang uit vanuit concertzaal De Casino in Sint-Niklaas. Daar valt deze week dus heel wat te beleven. Zo zijn er optredens van Belgische topbands en springen artiesten binnen om er onder meer concerttickets weg te geven.