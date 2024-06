Intentieverklaring voor Aalsterse gezondheids- en zorgcampus is getekend, eerste stap is komst van innovatiecentrum

In Aalst worden de plannen van een grote gezondheids- en zorgcampus op bedrijventerrein Siesegem concreter. Alle betrokken partijen hebben gisteren een intentieverklaring getekend. 52 hectare aan grond zal hier ontwikkeld worden. Hier komt dus een campus met de focus op gezondheid en zorg. Hier komen spin-offs van universiteiten en startende en groeiende bedrijven. Maar ook grote internationale bedrijven moeten op deze site onderzoek kunnen doen en nieuwe producten ontwikkelen. Het eerste gebouw dat in Aalst zal komen is een innovatiecentrum. Starters en scale-ups die nood hebben aan labo's en gespecialiseerde kantoren zullen er terechtkunnen.