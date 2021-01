Gezondheid Intensieve Zorg AZ Sint-Elisabeth loopt leeg

Laat ons nog eens kijken naar de coronacijfers. Het ziet ernaar uit dat we in ons land de plateaufase hebben bereikt. Dat zegt viroloog Steven Van Gucht. De cijfers stabiliseren met andere woorden. Voor de zevende dag op rij stijgt het aantal besmettingen, terwijl de ziekenhuisopnames en overlijdens dalen. Over het algemeen zijn er ook geen grote verschuivingen in de verschillende ziekenhuizen in de streek. In het AZ Sint-Blasius in Dendermonde zijn er 5 positieve COVID patienten bijgekomen. Maar die toename wordt helemaal gecompenseerd door een even grote daling in het AZ Nikolaas. Goed nieuws valt er te rapen in Zottegem. In het AZ Sint-Elisabeth ligt er voorlopig niemand meer op intensieve zorg.