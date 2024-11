Installatievergadering van nieuwe raadsleden in Zottegem voorlopig uitgesteld

In Zottegem zal het nieuwe gemeentebestuur voorlopig nog niet geïnstalleerd worden. Dat komt omdat er een bezwaar is ingediend bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. De verkiezingen in Zottegem zorgen al weken voor commotie in de stad. Vorige week nog voerden zo'n 100 aanhangers van Vooruit actie op de gemeenteraad. Dat komt omdat kopman Kurt De Loor geen burgemeester zal worden. Maar hij was wel de winnaar van de verkiezingen. De partijen N-VA, cd&v en Positief! kozen voor een alternatieve meerderheid, zonder de socialisten. Normaal zou het nieuwe gemeentebestuur volgende week vrijdag geïnstalleerd worden. Maar dat gaat dus niet door. Zodra de Raad zich heeft uitgesproken over de klacht komt er een nieuwe datum. Tot dan blijven de huidige schepenen en raadsleden zitten.